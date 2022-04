Artenschutz Sorgt der Biber an der Ohre bei Haldensleben für Gefahr in Verzug?

Der Biber ist in der Nähe der Ohre ein Dauerthema. Wo er in Siedlungsgebieten auftaucht, sorgt er meist für Unmut. Mitten in Haldensleben und unweit vom Biotop an der Werderstraße klagen Anwohner über den unter Naturschutz stehenden Nager. Dabei soll die Rückkehr des langzahnigen Tieres doch eigentlich eine Erfolgsgeschichte sein.