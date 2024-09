SPD tritt in der Börde wieder mit Franziska Kersten zur Wahl an

Haldensleben/Altenweddingen/vs. - Die SPD-Bundestagsabgeordnete Franziska Kersten wird auch zur Bundestagswahl im kommenden Jahr als SPD-Direktkandidatin für den neu gebildeten Wahlkreis Börde-Salzlandkreis antreten. Darüber informierte der SPD-Kreisverband jetzt in einer Pressemitteilung.

Auf einer gemeinsamen Mitgliedervollversammlung der SPD-Kreisverbände Börde und Salzlandkreis in Altenweddingen hätten sich 90,4 Prozent der anwesenden Parteimitglieder des Wahlkreises für die Tierärztin ausgesprochen, heißt es in der Mitteilung.

Bereits seit 2021 ist Franziska Kersten direkt gewählte Abgeordnete für die Börde und das Jerichower Land. Durch einen Neuzuschnitt der Bundestagswahlkreise in Sachsen-Anhalt wurde der alte Wahlkreis 67 (Börde-Jerichower Land) getrennt. Zur Bundestagswahl 2025 gibt es unter anderen einen neuen Wahlkreis Börde-Salzlandkreis. Er umfasst den Landkreis Börde und vom Salzlandkreis die Gemeinden Bernburg, Hecklingen, Könnern, Nienburg und Staßfurt sowie die Verbandsgemeinden Egelner Mulde und Saale-Wipper.

Kersten liegt besonders der ländliche Raum am Herzen, für den sie sich weiter einsetzen will. „Wir müssen weiter für lebenswerte ländliche Regionen mit ausreichender ärztlicher Versorgung, moderner Infrastruktur sowie Orte der Begegnung und Kultur sorgen. Nur so wird der ländliche Raum noch attraktiver für die Menschen vor Ort, Unternehmen und potenzielle Arbeitskräfte“, so die Bundestagsabgeordnete. Auch für einen sozial gerechteren Klimaschutz sowie eine nachhaltige Agrar- und Umweltpolitik will die Fachpolitikern weitere in Berlin streiten.

Als Ersatzkandidatin wurde Cornelia Ribbentrop, Stadträtin aus Schönebeck, aufgestellt. Die Nominierung ist die zweite in einer Reihe noch ausstehender Versammlungen des SPD-Landesverbandes in den jeweiligen Wahlkreisen. Seit 2021 sind für Sachsen-Anhalt fünf sozialdemokratische Abgeordnete in Berlin vertreten.