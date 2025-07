Die Essensmeile des City Carré in Magdeburg ist um ein neues Geschäft reicher. Welcher erfolgreiche Gastronom hier einen Imbiss eröffnet hat und wie dieser in den kommenden Monaten zu einem richtigen Restaurant werden soll.

Magdeburg. - Bereits vor Monaten schloss der Asia-Imbiss im City Carré seine Türen. Seit dem 19. Juni hat der Laden nun plötzlich wieder geöffnet – dieses Mal jedoch unter der Regie eines namhaften Magdeburger Restaurantbetreibers.

Imbiss-Besitzer von Kundenansturm überrascht

„Ich habe nicht mit so einem Andrang gerechnet“, erklärt Tran Duc Trung. Der Restaurantbesitzer ist kein Unbekannter in der Magdeburger Gastronomieszene: Bereits seit dem Frühjahr 2017 betreibt er das vietnamesische Restaurant „Coba“ in der Keplerstraße. Ende 2022 kam mit dem „Izakaya“ am Wilhelmstädter Platz in Magdeburg-Stadtfeld ein Restaurant mit gehobener japanischer Fusionsküche hinzu. Beide Restaurants sind sehr beliebt – gerade für Plätze im Izakaya müsse man im Voraus reservieren.

Für seinen neuen Laden im City Carré will Tran Duc Trung nun jedoch einen anderen Weg einschlagen: „Das Izakaya ist preislich eher in einer leicht gehobenen Klasse anzusiedeln. Aus diesem Grund haben wir uns hier für ein Schnellrestaurant entschieden“, so der Restaurantbesitzer. Mit einer günstigen Mittagskarte plane er, gerade die Mitarbeiter der umliegenden Büros zu locken: „Wir haben uns auf die Preisklasse von sieben bis zehn Euro konzentriert“, erklärt Tran Duc Trung.

Der alte Asia-Schnellimbiss dient in einer Übergangsphase als Pop-Up-Store. Bereits kurz nach der Öffnung um 10 Uhr trudeln hier die ersten Kunden ein. Foto: Tim Müller

Und das Konzept scheint aufzugehen: „Ich habe bei der Eröffnung komplett auf Werbung verzichtet, und trotzdem hatten wir schon sehr viele Kunden.“ Gerade um die Mittagszeit gebe es immer „lange Schlangen“ am Geschäft.

City Carré bekommt Ableger vom Izakaya mit neuem Konzept

Der Schnellimbiss, der unter anderem klassische Asia-Boxen zum mitnehmen anbiete, soll jedoch nicht von Dauer sein. Er ist nur eine Art Pop-Up-Store. Direkt in den angrenzenden Räumlichkeiten soll in den kommenden Monaten nämlich ein richtiges Restaurant entstehen. Bereits seit mehreren Wochen macht ein großes Plakat mit der Aufschrift „Coming Soon: Asia Fusion Küche mit dem Izakaya“ Werbung für das anstehende Geschäft.

Tran Duc Trung, Besitzer des "Coba" und des "Izakaya" eröffnet im City Carré einen neuen Standort. Foto: Tim Müller

Laut Tran Duc Trung ist der Umzug in die eigentlichen Räumlichkeiten für Oktober geplant. Dann wolle man das eigentliche Konzept umsetzen und das Angebot erweitern: „Für den Abend wollen wir dann ein asiatisches Buffet anbieten.“ Dazu soll es eine größere Auswahl an Bier und Wein geben. Mit der Idee tritt der Gastronom in direkte Konkurrenz zu namhaften Buffet-Restaurants wie Mr. Pan am Fuchsberg.

Standort im City Carré „optimal für Restaurant“

Die Idee, ein günstiges Mittagsangebot anzubieten, soll jedoch erhalten bleiben: „Die Mittagskarte wird bleiben.“ Mit dem Angebot eines asiatischen Buffets wolle der Gastronom außerdem mehr Menschen dazu bringen, auch in den Abendstunden im City Carré zu verweilen. Er sehe großes Potenzial in dem Standort: „Das Einkaufszentrum hat eine zentrale Lage mit guter Infrastruktur. Für ein Restaurant ist das optimal.“

Da gerade Lieferdienste wie Lieferando für die Gastronomie in Großstädten essenziell sind, plane Tran Duc Trung auch hier, aktiv zu werden: „Langfristig wollen wir mit dem neuen Standort auch die Möglichkeit eines eigenen Lieferdienstes anbieten.“ Gerade an Sonntagen plane man zudem, das Restaurant im City Carré zu öffnen und so einen weiteren Anlaufpunkt in der Innenstadt zu schaffen.