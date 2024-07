Die Stadt Haldensleben beteiligt sich auch in diesem Jahr an der Aktion „Stadtradeln“. Vom 19. August bis 8. September müssen die Teilnehmer möglichst viele Kilometer mit dem Rad zurücklegen. Auf die Gewinner warten Preise.

Beim Stadtradeln tritt Haldensleben in diesem Jahr erneut an.

Haldensleben. - Die Stadt Haldensleben beteiligt sich auch in diesem Jahr an der Aktion „Stadtradeln“. Vom 19. August bis 8. September heißt es erneut, für den Klimaschutz, mehr Förderung des Radverkehrs und eine lebenswerte Kommune in die Pedale zu treten und die gefahrenen Kilometer in einem Online-Kilometer-Buch einzutragen oder mit der Stadtradeln-App zu sammeln.

Ziel ist es, als Gruppe oder Einzelner möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen, um die individuellen und kommunalen CO₂-Emissionen zu senken. Zudem solle das Thema Radverkehr mit der Aktion im öffentlichen Diskurs präsenter gemacht werden, heißt es.

Was ist geplant?

Aktionszeitraum: 19. August bis 8. September

Anradeln: 19. August, 16 Uhr, Marktplatz

Feierabendradeln: 20. August, 27. August, 3. September, jeweils 17.30 Uhr, Marktplatz

Lastenrad-Testtag: 4. September, 12-17 Uhr, Marktplatz

Fahrradaktionstag und Auszeichnung: 21. September, 10 – 17 Uhr, Parkplatz Hagenpassage, 14-15 Uhr Auszeichnung

Haldensleben hatte sich im vergangenen Jahr erstmals an der Kampagne des Netzwerkes Klima-Bündnis beteiligt. Laut Verwaltung wurde dabei von 347 Radfahrern in 29 Teams eine Gesamtstrecke von 79.533 Kilometern absolviert. Pro Kopf gerechnet belegte die Stadt bei den Kommunen in Sachsen-Anhalt mit 10.000 bis 50.0000 Einwohnern bei den aktiv Radelnden mit 229 Kilometern den ersten Platz.

Die Teams und Einzelfahrer mit den meisten gefahrenen Kilometern werden ausgezeichnet und erhalten einen Preis. Eine Anmeldung ist bis zum letzten der 21 Aktionstage jederzeit möglich.