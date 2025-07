Motorsport-Großevent bei Magdeburg Mit Video: Wenn Diesel in den Adern fließt: So verrückt sind die Starter beim den Truck-Meisterschaften

Bei der Internationalen Truck Trial Meisterschaft in Farsleben ist jetzt ein neues Nachwuchsteam gestartet – in dritter Generation. So führen die Zwillinge das verrückte Familien-Hobby weiter.