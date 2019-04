84 Frauen und Männer wollen in den Haldensleber Stadtrat einziehen. Die Stadtverwaltung hat jetzt die Namen der Kandidaten bekannt gegeben.

Kandidaten für die Haldensleber Stadtratswahl CDU: Mario Schumacher; Ann Fabini Jan Braunsberger Nadja Peters Christian Schrader Marlis Schünemann Tim Teßmann Karin Bode Enrico Keil Johannes Eduard Voß Rüdiger Ostheer Thomas Seelmann Nico Schmidt Michael Englerth Sascha Oldenburg Michael Piehl Bündnis 90/Die Grünen: Anja Reinke Bodo Zeymer Klaus-Dieter Albrecht Egbert Hoppe Martin Hoffmann-Mardorf Die Linke: Guido Henke Roswitha Schulz Klaus Czernitzki Dagmar Müller Holger Kersting Christel Hintze Hagen Bergmann Andre Franz Pro Althaldensleben: Holger Eckhard Bannat Kerstin Anna Bruer Karina Froh Reinhard Wolfgang Schreiber Rainer Schulze Patrick Thräne Susann Venohr SPD: Bernhard Hieber Katharina Zacharias Manfred Blume Ellen Mardorf Thomas Becker Gesa Oxe Joachim Hoeft Ilona Pannicke Jens Heusmann Rainer Lütge FDP: Burkhard Braune FUWG: Thomas Feustel Thomas Herrmann Dirk Lenz Petra Thormeier Enrico Grelle Denis Meiser Andy Glassl Stefanie Deter Erik Deter Michael Reiser Ronald Juhl AfD: Wolfgang Rehfeld Nadine Brennecke Alfred Karl Sigrid Ursula Walkemeyer Maik-Walter Wiese Sabrina Püschel Andreas Frenzel Bürger für Bürger: Boris Kondratjuk Gisela Kondratjuk Katrin Kinnemann Dirk Hebecker Hermann-Gerhard Ortlepp Jan Hoffman Holger Dragon Michael Pekok Anita Hetscher Bürgerbewegung HDL: Birgit Kolbe Hans-Werner Stier Michael Schumann Doris Trautvetter Jutta Schlechter Michael Deutschmann Stefan Scholz Carsten Kolbe Chris Wurzel Sebastian Koch

Haldensleben l Der städtische Wahlausschuss hat getagt. Bei seiner Sitzung bestätigte das Gremium die Zulässigkeit aller Bewerber. Im Anschluss teilte die Verwaltung aber nur mit, wie viele Kandidaten für die einzelnen Parteien und Wählergruppen antreten. Die Namen blieben zunächst unter Verschluss. Die Verwaltung erklärte, dass erst die Veröffentlichung im Stadtanzeiger als amtlichem Mitteilungsblatt abgewartet werden solle. Die ist nun erfolgt.

Eine Übersicht der Kandidaten findet sich im nebenstehenden Info-Kasten. Sie gehören zu sechs Parteien und vier Wählergruppen. Der Stadtrat verfügt über insgesamt 28 Sitze. Die Reihenfolge der Namen auf den Listen spielt keine Rolle, denn bei der Stadtratswahl handelt es sich um eine Personenwahl. Das bedeutet: Jeder Wähler hat drei Stimmen, die er beliebig auf Kandidaten verteilen kann. Dabei ist es auch möglich, bei einem Kandidaten mehrere Kreuze zu machen. Stimmen für Wahllisten können nicht abgegeben werden.

Zusätzlich sind weitere Stimmen bei der gleichzeitig stattfindenden Europa- und bei der Kreistagswahl zu vergeben. In den Ortschaften stehen darüber hinaus Ortsratswahlen an. Auch hier können Wähler drei Mal ihre Stimme vergeben.

Wahlbenachrichtigungen ab 15. April

„Die Wahlbenachrichtigungen werden zwischen dem 15. April und dem 5. Mai versandt“, heißt es seitens der Stadt. „Nach dem Erhalt können dann auch die Briefwahlunterlagen angefordert werden.“ Wer keine Wahlbenachrichtigung bekommt, sich aber für wahlberechtigt hält, kann einen Blick ins Wählerverzeichnis werfen. Das ist vom 6. bis zum 10. Mai im Bürgerbüro am Markt möglich. Falls Daten falsch oder unvollständig sind, kann bis Freitag, 10. Mai, um 12 Uhr ein Antrag auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses gestellt werden.

Anträge auf Wahlscheine können bis Freitag, 24. Mai, um 18 Uhr gestellt werden - unter bestimmten Voraussetzungen (etwa plötzliche Erkrankung) auch noch am Wahltag bis 15 Uhr. „Verlorene und nicht rechtzeitig zugegangene Wahlscheine werden nicht ersetzt“, heißt es seitens der Verwaltung. „Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich, wenn die bevollmächtigte Person vom Wahlberechtigten bereits auf dem Wahlscheinantrag benannt wurde oder die Berichtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird.“

Es soll insgesamt 14 Wahllokale geben. Dabei handelt es sich um das Bürgerbüro, die Boye-Schule, die Kulturfabrik, die Alstein-Schule, die Kreisvolkshochschule, die Kästner-Schule, die Nathusius-Schule, das DRK-Seniorenzentrum Am Kamp sowie das Mozartcafé Hegner in der Wedringer Straße in Althaldensleben. In den Ortsteilen gibt es folgende Wahllokale: Feuerwehrgerätehaus Satuelle, Dorfgemeinschaftshaus Wedringen, Feuerwehrgerätehaus Uthmöden, das Bürgerhaus in Hundisburg und das Büro der Bürgermeisterin und der Vereine in Süplingen.

Die Stadtverwaltung sucht weiterhin nach Wahlhelfern. Sie erhalten ein sogenanntes „Erfrischungsgeld“. Interessenten können sich bei der Stadtwahlleiterin unter sabine.wendler@haldensleben.de melden.