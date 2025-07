Termin ist Termin. Deshalb fand am Samstag in Hohenseeden der Bauernmarkt im Dauerregen statt. Besucher brauchten da mehr, als Shopping-Lust. Wann der nächste Bauernmarkt geplant ist.

Ein wirklich nasser Markttag in Hohenseeden an der B1

Hohenseeden - Regenschirme statt Sonnenhüte sind am Samstag für die Besucher des Bauernmarktes in Hohenseeden angesagt gewesen. „Das ist nicht das beste Wetter für den Markt“, konstatiert einer der Händler, während die Kunden den Pfützen auf dem Weg zum nächsten Stand ausweichen.

Über den Vormittag verteilt kamen dennoch einige Besucher an die B1. Entweder ging es direkt in die Bauernscheune um sich bei Kaffee und Tee aufzuwärmen oder man kaufte diverse Kleintiere sowie regionale und saisonale Produkte rund um Haus und Hof.

Besonders die Heidelbeeren, die seit einer Woche in Hohenseeden gekauft und auf Feldern gepflückt werden können, sind beliebt gewesen. Je nach Witterung dauert die Heidelbeer-Saison noch bis Mitte August. Zu deren Höhepunkt wird am 26. Juli der Tag der Heidelbeere an der Anlage in Hohenseeden gefeiert. Der nächste Bauernmarkt findet am 9. August statt – dann hoffentlich mit besserem Wetter.