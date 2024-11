Auf dem Areal an der Rottmeisterstraße können Kinder derzeit nicht spielen. Wann der Nachwuchs hier wieder ausgelassen toben kann.

Vandalismus in Haldensleben

Wegen Vandalismusschäden auf dem Spielplatz an der Rottmeisterstraße ist der Zugang mit einem Bauzaun vergesperrt.

Haldensleben - Haldensleber, die mit ihren Kindern derzeit auf den Spielplatz an der Rottmeisterstraße nahe des Roland-Viertels gehen möchten, stehen vor verschlossenen Toren. Der Spielplatz ist nämlich gesperrt. Das sei nach einer der regelmäßigen Kontrollen nötig geworden, die Mitarbeiter des Stadthofs regelmäßig vornehmen.

Dabei seien an Spielgeräten und Ausstattungselementen „nutzungs- und altersbedingte Mängel sowie durch Vandalismus verursachte Schäden am Spielschiff und am Spielhaus aufgefallen“, teilt Anja Malek von der Pressestelle der Stadt mit. Weil dadurch die Sicherheit spielender Kinder nicht mehr gewährleistet sei, ist der Spielplatz schließlich gesperrt worden.

Müll und Scherben

„In den kommenden Wochen werden die Spielgeräte repariert, bis dahin bleibt der Spielplatz vorerst gesperrt“, so die Info aus der Stadtverwaltung.

Der Vandalismus-Schaden ist nicht der erste auf einem Haldensleber Spielplatz. Mitarbeiter des Stadthofes müssen immer wieder Spielgeräte erneuern oder auch Müll und Scherben von Spielplätzen entfernen. Für diesen Zweck kontrollieren sie aber auch alle Spielplätze im Stadtgebiet und in den Ortsteilen engmaschig.