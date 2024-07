Mehrere Einsätze wegen des Unwetters Starkregen ruft Haldensleber Feuerwehr auf den Plan

Der Starkregen in der Nacht zum Sonnabend, 13. Juli, hat die Freiwillige Feuerwehr Haldensleben auf Trab gehalten. Zwei Einsätze hatten die Feuerwehrleute am späten Abend. Was war geschehen?