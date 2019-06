Bei Hermes in Haldensleben wird gestreikt. Archivfoto: Hermes Fulfilment GmbH

Am Mittwochabend hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten bei Hermes in Haldensleben zum Streik aufgerufen.

Haldensleben (wb) l In den Haldensleber Logistik-Standorten von Hermes Fulfilment wird gestreikt. Die Gewerkschaft Verdi rief gestern Abend die Beschäftigten auf, ab 22 Uhr für 24 Stunden in den Ausstand zu treten. Grund ist die laut Verdi ergebnislose Vertagung der jüngsten Verhandlungsrunde für den Einzelhandel. Die Gewerkschaft bezeichnete in einer Mitteilung das Arbeitgeber-Angebot als „völlig unzureichend“.

Bei der Haldensleber Hermes, einer Tochter des Otto-Konzerns, arbeiten derzeit rund 4 200 Menschen. 700 davon seien bei Verdi organisiert, sagte Gewerkschaftssekretär Torsten Furgol.