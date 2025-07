Der Zoo will Besucher über die Namen für die beiden Jungtiere entscheiden lassen.

Ströhen - Zwei Puma-Junge haben im Tierpark Ströhen das Licht der Welt erblickt. Die beiden Jungtiere wurden am 4. Juni geboren, wie der Zoo mitteilte. Heute wurden die beiden noch namenlosen Pumas demnach zum ersten Mal in ihr Außengehege gelassen.

In den ersten Wochen seien die männlichen Tiere bewusst in Ruhe gelassen worden. „Gerade bei Katzenarten wie dem Puma ist es wichtig, Mutter und Jungtiere in dieser sensiblen Phase möglichst wenig zu stören“, sagte Zoochef Nils Ismer. „Zu viel Stress kann schlimmstenfalls dazu führen, dass das Muttertier die Jungtiere abstößt.“ Die Mutter kümmere sich fürsorglich um ihren Nachwuchs, der inzwischen immer seine Umgebung erkunde.

Eine erste tierärztliche Untersuchung, bei der die beiden Jungen auch gechippt würden, stehe für Ende Juli oder Anfang August an. Über die Namen sollen Besucher in den kommenden Wochen bei einer Aktion entscheiden können. Der Tierpark ist nach eigenen Angaben einer der wenigen in Deutschland, die Pumas halten.