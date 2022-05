Streit um Fußwegkosten in Calvörde geht weiter

Es geht ums Geld. Die Velsdorfer Straße in Calvörde muss ausgebaut werden. Darüber herrscht Einigkeit, aber die Grundstückseigentümer stellen sich quer, denn die Anlieger wollen die anteiligen Kosten am Fußweg nicht übernehmen. Ein altes Foto soll unter anderem beweisen, dass es zuvor bereits einen ordentlichen Fußweg gab.

Viele Jahre hat es gedauert. Jetzt wird mit schwerer Technik die Velsdorfer Straße in Calvörde grundhaft ausgebaut. Die Kosten für die Nebenanlagen sollen zu 10 Prozent auf die Gemeinde und zu 90 Prozent auf die Grundstücksbesitzer umgelegt werden. Anlieger protestieren.

Calvörde - Seit vielen Jahren ist die Velsdorfer Straße in einem katastrophalen Zustand. Die Gemeinde Calvörde und der Landkreis Börde beabsichtigen deshalb, diese Kreisstraße 1651 grundhaft zu erneuern.

Immer wieder verzögerte sich aus verschiedensten Gründen der Start zum Ausbau. Jetzt haben die Arbeiten begonnen. Der Landkreis zahlt für den reinen Straßenbau. Die Gemeinde Calvörde übernimmt die Kosten für die Herstellung der Gehweganlage, des Regenwasserkanals sowie die Kosten für die Errichtung der Straßenbeleuchtung. Die Gehwegkosten sollen zu 90 Prozent auf die Anlieger und zu 10 Prozent auf die Gemeinde umgelegt werden.

Unterschriftensammlung als Protest der Anlieger

Rückblick: Im vergangenen Jahr gab es bereits eine Anliegerversammlung mit Informationen zu den Kosten. Grundstücksbesitzer Siegfried Gödicke übergab eine Unterschriftenliste an die Kommune. „Alle – 34 Anwohner – haben unterschrieben, dass sie nicht gewillt sind, die Kosten für den Fußweg zu übernehmen“, so Gödicke.

Anwohner wiesen darauf hin, dass der Landtag Sachsen-Anhalt am 15. Dezember 2020 das „Gesetz zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge“ beschlossen hatte.

Calvördes Bürgermeister Volkmar Schliephake (CDU) erklärte: „Es gibt zum einen Ausbaumaßnahmen von vorhandenen Gehwegen und zum anderen die Neuerstellung. Der Wegfall der Ausbaubeiträge bezieht sich ausschließlich auf die Erneuerung von vorhandenen Straßen.“ Nach den Ausführungen des Bürgermeisters habe die Verwaltung Recherchen durchgeführt. Zum aktuellen Zeitpunkt der Erkenntnisse handele es sich um das Erschließungsrecht, bei dem der Beitrag gezahlt werden muss, so der Gemeindechef. „Das heißt also, wenn an der Velsdorfer Straße früher mal Fußwege waren, brauchen wir nicht bezahlen“, fasste Gödicke zusammen.

Eine zweite Sonderregelung, von der Zahlung freigestellt zu werden, sei es, wenn nachgewiesen wird, dass vor 1990 mehr als 50 Prozent der Straßen in ganz Calvörde keinen Fußweg hatten. Denn dann seien fußweglose Straßen ein ortstypisches Bild gewesen. Die Gemeinde versprach, alle Fakten zum Zustand der Straße zu prüfen.

War der Fußweg nur ein Trampelpfad?

Über die Prüfungsergebnisse informierte nun Saskia Jünemann, Sachbearbeiterin im Bauamt, bei der Sitzung des Wirtschaftsausschusses. Im Bericht ist der Ausbauzustand aller Straßen 1990 aufgegliedert. Dazu habe es Abfragen zum Straßenausbau im Kreisarchiv in Haldensleben und im Eigenbetrieb Straßenbau- und Unterhaltung des Landkreises Börde, in der Landesstraßenbaubehörde und im Städte- und Gemeindebund gegeben. Die Recherchen und ein Vororttermin hätten ergeben, dass die Nebenanlagen der Haldensleber und der Oebisfelder Straße sandgeschlämmte Schotterdecken hatten.

„Die Velsdorfer Straße war im Vergleich zur Haldensleber Straße geringer in der Breite, dadurch hat es da nur einen schmalen Pfad gegeben“, erklärte Saskia Jünemann.

Das Resultat der Prüfung sei, dass der überwiegende Teil der Gehwege 1990 mit Gehwegplatten aus Beton befestigt waren. „Laut Prüfung hatte die Velsdorfer Straße um 1990 im vorderen Bereich einen Gehweg aus einer sandgeschlämmten Schotterdecke. Dieser Ausbauzustand setzt sich aber nicht auf voller Länge fort. Der größte Teil wies einen schmalen, unbefestigten Trampelpfad samt Rasenfläche auf. Somit entsprachen die Nebenanlagen nicht den ortsüblichen Ausbaugeflogenheiten. Folglich muss hier das Erschließungsbeitragsrecht angewandt werden“, betonte die Bauamtsmitarbeiterin.

Beitragsfähige Kosten für Anlieger reduzieren

„Wir haben hier kein Ermessen und keinen Entscheidungsspielraum. Es geht um Recht und Gesetz, welches einzuhalten ist“, hob Bürgermeister Schliephake hervor.

Auf der anderen Seite habe – nach Schliephakes Ausführungen – die Kommune „nach Stellschrauben“ gesucht und gefunden, um die beitragsfähigen Kosten für die Anlieger zu reduzieren. „Es muss alles wasserdicht sein!“, betonte der Gemeindechef mit dem Blick, dass Beitragspflichtige eventuell Widerspruch einlegen oder mit einer Klage, Rechtsmittel in Anspruch nehmen könnten.

„Die Gemeinde hat mit der Verwaltung zusammen versucht, alles Machbare – was auch im rechtlichen Rahmen ist – zu machen, um den Anliegern entgegen zu kommen“, betonte Ratsmitglied Hubertus Nitzschke (UWG).

Altes Schwarz-Weiß-Foto soll als Beweis dienen

„Die Daten, die uns von der Gemeinde vorgelegt wurden, passen nicht“, widersprach Gödicke und betonte, dass alle Anlieger überhaupt nicht mit dem Prüfungsergebnis zufrieden sind. Er zeigte ein altes Foto und erläuterte: „Das ist kein Trampelpfad, sondern ein ordentlicher Fußweg, der leider in den letzten Jahrzehnten von der Gemeinde nicht mehr gepflegt wurde.“

Bei einer weiteren Anliegerversammlung soll der neueste Stand der Beitragssituation von Bauamtsmitarbeitern dargestellt werden.