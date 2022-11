Streit um Kosten für Fußweg in Calvörde geht weiter

Während die Bauarbeiten an der Velsdorfer Straße in Calvörde laufen, geht der Streit um die Fußwegkosten weiter. Die Anwohner wollen die Erschließungsbeiträge für die Fußwege nicht zahlen, denn es soll zuvor einen befestigten Gehweg gegeben haben. Ein neutraler Gutachter kam zu einem Ergebnis.

Die Tragschicht der Velsdorfer Straße in Calvörde wurde bereits eingebaut. Die Deckschicht soll auch noch 2022 draufkommen. Fertig wird das Vorhaben aber erst im nächsten Jahr. Und auch die Gehwege werden erst Anfang 2023 angelegt. „Die Einschränkungen für die Anlieger während der Bauphase werden sich im Rahmen halten“, versicherte Calvördes Bürgermeister Volkmar Schliephake.

Calvörde - Viele Jahre war die Velsdorfer Straße in einem katastrophalen Zustand. Dass die Straße ausgebaut werden muss, darüber herrschte in der Vergangenheit Einigkeit. Die Grundstückseigentümer stellen sich aber quer, als sich bei der Planung herausstellt, dass die Anlieger nach dem Erschließungsbeitragsrecht anteilig Kosten am Fußweg übernehmen müssen.