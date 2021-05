Stromtrassen weiter in der Diskussion

Irxleben/Hohe Börde - vs/car

In die Diskussion um die Trassenverläufe für den Ausbau der Gleichstromverbindung im Bereich Wolmirstedt – Helmstedt – Wahle hat sich auch die Gemeinde Hohe Börde eingebracht. Keine der vom planenden Unternehmen 50hertz für den Abschnitt C des sogenannten Vorhabens 10 vorgeschlagenen Trassenführungen der zu bauenden 380-Kilovolt-Freileitung stößt in der Gemeinde auf Akzeptanz. Das Unternehmen favorisiert eine Variante für die Trasse zwischen Wolmirstedt und der Landesgrenze zu Niedersachsen, die direkt an Bebertal (grüne Trasse) vorbeigeht. Eine weitere vorgeschlagene Variante tangiert Ochtmersleben, Eichenbarleben und Wellen (orangene Trasse). In Betrieb gehen soll der Abschnitt Helmstedt - Wolmirstedt nach derzeitigen Planungen im Jahr 2027. Zuständige Genehmigungsbehörde für das länderübergreifende Leitungsprojekt ist die Bundesnetzagentur in Bonn.

Wie es aus einer Pressemitteilung der Gemeinde Hohe Börde hervorgeht, war die Gemeinde aufgerufen, die alternativen Trassenverläufe zu prüfen, um eine ökologisch richtige Entscheidung treffen zu können. In Folge der Prüfung hat die Gemeinde eine sogenannte „gelbe Variante“ ins Spiel gebracht, die zunächst an der Autobahn 14 entlangführt und dann südlicher etwa in Höhe der Eisenbahntrasse Magdeburg - Braunschweig Richtung Westen führt, ehe sie in Höhe Hakenstedt/ Eilsleben an die vorgeschlagene „orangene Trasse“ angebunden wird. Dem Unternehmen 50hertz liegt seitens der Gemeinde Hohe Börde ein Antrag vor, den gelben Trassenverlauf zu prüfen. Ob der favorisierte Verlauf auch von 50hertz akzeptiert und umgesetzt wird, ist nach Aussage der Gemeinde noch offen. Allerdings haben Interessenten die Möglichkeit, diese Frage mit den Verantwortlichen im Rahmen eines „Bürgerdialogs“ zu diskutieren.

„DialogMobil“ kommt am 15. Juli nach Irxleben

Am 15. Juli wird das Unternehmen 50hertz von 15 bis 17 Uhr mit einem „DialogMobil“ auf dem Platz vor dem Rathaus der Gemeinde Hohe Börde in Irxleben zu Gast sein. Ziel ist es, über den aktuellen Planungsstand des Netzausbauprojektes SuedOstLink sowie weitere Projekte wie unter anderen den Ausbau der Gleichstromverbindung im Bereich Wolmirstedt, Helmstedt und Wahle zu informieren.

Bezüglich des sogenannten SuedOstLinks hat die Gemeinde Hohe Börde die Information erhalten, dass zur geplanten 520-Kilovolt-Kabeltrasse noch eine weitere Leerrohrtrasse für den weiteren Bedarf verlegt wird.

Zum Antrag der Gemeinde auf eine Freileitung ist bisher noch keine endgültige Entscheidung getroffen worden.

Ein weiteres Projekt, das im Hause 50hertz bearbeitet wird, ist eine Gleichstromverbindung von Klein Rogahn, westlich von Schwerin, bis zur Isar (Bayern), die 2030 ihren Betrieb aufnehmen soll. Diese Leitung soll im Landkreis Börde auf den SuedOstLink stoßen.