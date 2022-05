Süplinger Narrenbund startet wieder voll durch

Haldensleben - In Süplingen erinnert man sich: Als der Dorfkrug als Gaststätte in der Ortsmitte geschlossen wurde, hätten die Vereine, die sich dort regelmäßig trafen, auf der Straße gesessen. So gab es eine Abmachung mit der Stadt Haldensleben. Die Vereine durften das Gebäude von der Wobau pachten und selbst betreiben.