Tierheim Satuelle: So feierten Mensch und Tier beim Tag der offenen Tür

Satuelle. - Hunde und Katzen, aber auch Pferde, Esel, Schlangen und Vogelspinnen – in den vergangenen dreißig Jahren hat das Tierheim in Satuelle wohl schon so jedes erdenkliche Tier gesehen und aufgenommen, das sich jemand als Haustier halten kann. „Wir hatten schon alles hier“, resümiert etwa Dirk Lehmann, der sich hier seit gut zehn Jahren mit um die meistens vierbeinigen Schützlinge kümmert.