Die Wohnungsbaugesellschaft Haldensleben bringt in Kooperation mit der Stadt ein neues Gastgeberverzeichnis heraus.

Übernachtungsangebote in Haldensleben und Tipps für Touristen auf einen Blick

Haldensleben. - In Zusammenarbeit mit der Stadt hat die Wohnungsbaugesellschaft (Wobau) ein neues Gastgeberverzeichnis für Haldensleben veröffentlicht. Darin finden sich neben Tipps zur Freizeitgestaltung auch kulturelle Höhepunkte im Jahr 2025. Herzstück des Heftes ist eine Übersicht über zahlreiche Übernachtungsmöglichkeiten – von Hotels über Pensionen bis Ferienwohnungen – sowie Räume für kleine oder größere Feiern in und um Haldensleben.

Gedruckt worden ist das Gastgeberverzeichnis laut Patrick Thräne, Leiter des Bahnhofcenters, in einer Auflage von 5.000 Stück. Es liegt im Bahnhofcenter, im Bürgerbüro, in der Kulturfabrik sowie im Schloss Hundisburg aus. Auf Nachfrage wird das Verzeichnis auch kostenlos zugeschickt – gedruckt oder per E-Mail. Kontakt gibt es unter 03904/664477 oder bahnhofcenter@wobau-hdl.de.