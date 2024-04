Die Umschlags- und Handelsgesellschaft schlägt an den Hafenstandorten in Haldensleben pro Jahr etwa 1,8 Millionen Tonnen an Gütern um – eine logistische Herausforderung.

Mit Video: Per Schiff nach Haldensleben - wie Güter aus aller Welt an Hafenterminals verladen werden

Haldensleben. - Ob Granitsteine aus China, Roheisen aus Brasilien, Futtermittel aus der Ukraine oder Industriesalz aus dem nahe gelegenen Kaliwerk in Zielitz: An den vier Hafenterminals der Umschlags- und Handelsgesellschaft Haldensleben (UHH) werden Rohstoffe und Massengüter aus der ganzen Welt sowie Groß- und Schwerlasttransporte verladen. Die Abfertigung der vielen Schiffe am Stadthafen, Kanalhafen, Südhafen sowie an einem Containerterminal ist logistisch gesehen eine echte Herausforderung.