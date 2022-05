Uhrsleber wundern sich über seltsamen Straßenbau

Anwohner der Thiestraße in Uhrsleben sind verwundert, auf welche Art ihre Straße saniert wurde. Statt einer Deckschicht gibt es dort nur Schotter.

Ein Teil der Thiestraße in Uhrsleben: Deutlich ist zu sehen, wo das neue Gemisch aufgebracht worden ist, ohne vorher die Deckschicht abzufräsen.

Uhrsleben - Unmut gibt es momentan um die Lückenschließung der Fahrbahn in der Thiestraße in Uhrsleben, denn Anwohner, Bürger und Gemeinderäte sind empört, wie diese geschlossen worden ist.

„Gemäß der Empfehlung des Bauausschusses und auf Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Erxleben sollte die alte, mit Schlaglöchern übersäte Fahrbahnoberfläche abgefräst und mit einer neuen Deckschicht eines Fräsgutgeschmisches versehen werden“, berichtet Gemeinderat Dennis Wolff aus Uhrsleben.

Eingeplant waren für die Maßnahme rund 12.000 Euro im Haushaltsplan der Gemeinde. Und entsprechend den Absprachen erfolgte auch die Abstimmung mit den Anwohnern der Straße.

Erstaunt waren nun alle, als Lastkraftwagen lediglich Kiesschotter entluden, diesen auf die vorhandene Fahrbahn ausschütteten, verteilten und das Schüttgut anschließend flach rüttelten. Dennis Wolff: „Die Problematik ist nun, dass der vorhandene Gehweg bis zur Mitte der Straße verschüttet ist, bereits neue Schlaglöcher ersichtlich sind und die neue Deckschicht sich aufgrund der fehlenden Abfräsung nicht mit der darunter liegenden Schicht verbinden kann.

Anwohner wenden sich an Gemeinderäte

Auch Anwohner hatten sich bereits in der Einwohnerfragestunde in der jüngsten Gemeinderatssitzung bereits an die Räte gewandt und um Überprüfung der geleisteten Arbeit vor Ort gebeten.

Erste Konsequenzen wie das Wegspülen einiger Stellen durch Wasser sind bereits ersichtlich, so Dennis Wolff. Nach einem Vor-Ort-Termin mit Anwohnern, dem Bauamt der Verbandsgemeinde Flechtingen und der ausführenden Firma wurde mitgeteilt, dass die Ursprungsleistungen aus dem Vertrag zwischen Bauamt und Firma einfach rausgestrichen worden sind.

Entsetzt über die Aussagen wurde der Bürgermeister von Gemeinderäten aufgefordert, umgehend zu prüfen, ob dies den Tatsachen entspricht und wohlwissend, damit gegen den verbindlichen Beschluss des Gemeinderates verstoßen zu haben. Zu prüfen sei auch, ob Firma oder Bauamt selbstständig Minderleistungen vereinbart haben und nun auch die Haftung für die zwingend notwendigen Korrekturen übernimmt.

Das Prüfergebnis des Bürgermeisters soll den Gemeinderäten und auch Anwohnern auf der kommenden Sitzung am morgigen Donnerstag mitgeteilt werden.