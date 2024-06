Es ist nicht das erste Mal, dass es in Haldensleben zu Vandalismus an einem Baum kam. Nun wurde am Großen Werder eine Erle einfach abgesägt.

Haldensleben - Erneut kam es in Haldensleben zu Vandalismus an einem Baum. Wie Anja Malek, Pressesprecherin der Stadtverwaltung, mitteilt, hätten Unbekannte im beliebten Naherholungsgebiet Am Großen Werder zwischen der Bülstringer Straße und der Ohre eine Purpur-Erle (Alnus spaethi) abgesägt. Eine Spaziergängerin habe den umliegenden Baum entdeckt und den mutwillig herbeigeführten Schaden am Montag der Stadtverwaltung gemeldet.