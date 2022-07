Unfallschwerpunkt B71 B71: Gute Neuigkeiten am Unfallschwerpunkt bei Haldensleben

In letzter Zeit gab es mehrere schwere Unfälle an der neuen B71 bei Haldensleben. Die Rufe nach mehr Sicherheit an dem Unfallschwerpunkt mehrten sich, nun wurden sie erhört. Für die Fahrer ändert sich bald die Verkehrsführung.