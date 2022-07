An der neuen B71 kracht es immer wieder. Zuletzt passierte der erste tödliche Unfall an der abknickenden Vorfahrtsstraße. Wie soll dieser Bereich künftig sicherer werden? Kommen Rüttelelemente, neue Schilder, eine Ampel oder ähnliche Maßnahmen?

An der abknickenden Vorfahrtsstraße zwischen Wedringen und Vahldorf kommt es immer wieder zu Unfällen.

Haldensleben - Offenbar erfüllen die Schilder, die auf die geänderte Vorfahrt an der neuen B71 hinweisen, nicht ihren Zweck. Auf der Ortsumgehung Wedringen gab es, seitdem sie für den Verkehr geöffnet wurde, zahlreiche Unfälle. Den schwersten am vergangenen Freitag. Wie viele Unfälle müssen dort noch passieren, bis etwas an der aktuellen Verkehrsführung geändert wird?