weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Haldensleben
    4. >

  4. Feuerwehr mit Boot im Einsatz: Ungewöhnlicher Notfall auf dem Mittellandkanal in Calvörde

Feuerwehr mit Boot im Einsatz Ungewöhnlicher Notfall auf dem Mittellandkanal in Calvörde

Ein Passant schlägt Alarm, wenig später rücken Feuerwehr und Wasserschutzpolizei aus. Was treibt da plötzlich im Wasser – und warum ist schnelles Handeln gefragt? Dank der schnellen Reaktion der Einsatzkräfte kann die Situation rasch und professionell entschärft werden.

Von Anett Roisch 20.10.2025, 18:00
Johannes Franke (v.l.), Noah Schneider und Till Lemme von der Calvörder Feuerwehr sind mit dem Boot auf dem Wasser des Mittellandkanals im Einsatz.
Johannes Franke (v.l.), Noah Schneider und Till Lemme von der Calvörder Feuerwehr sind mit dem Boot auf dem Wasser des Mittellandkanals im Einsatz. Foto: Ulrich Ueckert

Calvörde - Ein aufmerksamer Passant bemerkte am Sonnabend vom Ufer des Mittellandkanals aus, dass ein großer Gegenstand nicht weit vom Calvörder Sportboothafen unkontrolliert im Wasser trieb.