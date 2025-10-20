Feuerwehr mit Boot im Einsatz Ungewöhnlicher Notfall auf dem Mittellandkanal in Calvörde
Ein Passant schlägt Alarm, wenig später rücken Feuerwehr und Wasserschutzpolizei aus. Was treibt da plötzlich im Wasser – und warum ist schnelles Handeln gefragt? Dank der schnellen Reaktion der Einsatzkräfte kann die Situation rasch und professionell entschärft werden.
20.10.2025, 18:00
Calvörde - Ein aufmerksamer Passant bemerkte am Sonnabend vom Ufer des Mittellandkanals aus, dass ein großer Gegenstand nicht weit vom Calvörder Sportboothafen unkontrolliert im Wasser trieb.