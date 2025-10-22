Die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) sowie die Stadt bereiten sich auf den Winterdienst vor. Im Bedarfsfall räumen beide gemeinsam die Straßen von Schnee und Eis.

MVB und Stadt Magdeburg bereiten sich auf Winterdienst vor

Die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) sowie die Stadt bereiten sich auf den Winterdienst vor.

Magdeburg. - Mit dem bevorstehenden Winter rüsten sich die Stadt Magdeburg sowie die Magdeburger Verkehrsbetriebe für die Zeit des Räumen und Streuens im Stadtgebiet. Im Bedarfsfall rücken Stadt und MVB gemeinsam aus, um die Straßen und Gleisanlagen von Schnee und Eis zu befreien. Ein Resultat aus den Erfahrungen der schneereichen Wintersaison 2020/2021.