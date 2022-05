Unmut in Niederndodeleben über Besuch des FDP-Bundestagsabgeordneten Marcus Faber

Der FDP-Bundestagabgeordnete Marcus Faber war in Niederndodeleben zu Besuch.

Niederndodeleben - Der Besuch des FDP-Bundestagsabgeordneten Marcus Faber zur Thematik Aus- und Neubau des Grundschulstandortes Niederndodeleben (Volksstimme berichtete) ohne Einbeziehung des Ortsrates und des Ortsbürgermeisters Wolfgang Schmid hat bei diesem Verwunderung ausgelöst. In Sachen Bau und Planung sei der Ortschaftsrat einzubeziehen. „So wie hier geplant und gehandelt wird, ruft nicht nur im Ortschaftsrat Unverständnis hervor. Das Mindeste, was ich von einem demokratischen Miteinander erwarte, ist die rechtzeitige Information und Einbeziehung des Ortschaftsrates in Aktivitäten, deren Zuständigkeit bei der Ortschaft liegt“, argumentiert Wolfgang Schmid. Er sei es den Einwohnern schuldig, wahrheitsgemäß Rede und Antwort zu stehen.