Gesundheitslandschaft in Haldensleben Unterversorgt: In der Börde gibt es zu wenige medizinische Einrichtungen

Eine neue Internetplattform der Barmer zeigt auf, wo es Arztpraxen, Apotheken, Rehas und Krankenhäuser in einer Region gibt. So sieht die Gesundheitslandschaft in Haldensleben und der Börde aus.