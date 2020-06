Im Landkreis Börde hat Starkregen zahlreiche Straßen, Keller und Grundstücke unter Wasser gesetzt.

Haldensleben/Oschersleben/Wanzleben l Bis in die späten Abendstunden waren Feuerwehren des Landkreises Börde wegen Überflutungen und vollgelaufener Keller im Einsatz. In Seehausen, einem Ortsteil der Stadt Wanzleben-Börde, liefen die Wassermassen ungehindert in die Ortsmitte.

Zeitweise waren die Straßen nicht mehr befahrbahr. Auf der Bundesstraße 246 zwischen Magdeburg und Oschersleben stand das Wasser bis zu 20 Zentimeter auf der Fahrbahn. An der Abfahrt Bottmersdorf spülte der Regen zusätzlich Schlamm auf die Straße.

In Wellen, Wanzleben und Klein-Rodensleben wurden mehrere Grundstücke überflutet. Die Ortsdurchfahrt Klein-Oschersleben war wegen Überflutungen zeitweise gesperrt.