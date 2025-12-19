weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Projekt für Familien: Uthmödens Weihnachtsmärchen nimmt Gestalt an: Spielplatz am Bachlauf wird zum Abenteuer

Mit viel Engagement, Geduld und Unterstützung aus dem ganzen Ort nähert sich ein lange geplantes Projekt in Uthmöden seinem Abschluss. Warum der neue Spielplatz für viele fast schon ein kleines Weihnachtswunder ist.

Von Anett Roisch 19.12.2025, 06:00
Florian Ortmann von GaLaServ – Berlin aus Gardelegen baut den neuen Spielplatz in Uthmöden und schaut zufrieden auf die Fortschritte.
Florian Ortmann von GaLaServ – Berlin aus Gardelegen baut den neuen Spielplatz in Uthmöden und schaut zufrieden auf die Fortschritte. Foto: Anett Roisch

Uthmöden - Was lange geplant war, wird nun wahr: In Uthmöden nimmt der neue Abenteuerspielplatz pünktlich zur Weihnachtszeit sichtbar Gestalt an. Herzstück ist eine große Kletterburg mit Rutsche.