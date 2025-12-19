Projekt für Familien Uthmödens Weihnachtsmärchen nimmt Gestalt an: Spielplatz am Bachlauf wird zum Abenteuer
Mit viel Engagement, Geduld und Unterstützung aus dem ganzen Ort nähert sich ein lange geplantes Projekt in Uthmöden seinem Abschluss. Warum der neue Spielplatz für viele fast schon ein kleines Weihnachtswunder ist.
19.12.2025, 06:00
Uthmöden - Was lange geplant war, wird nun wahr: In Uthmöden nimmt der neue Abenteuerspielplatz pünktlich zur Weihnachtszeit sichtbar Gestalt an. Herzstück ist eine große Kletterburg mit Rutsche.