Projekt für Familien Uthmödens Weihnachtsmärchen nimmt Gestalt an: Spielplatz am Bachlauf wird zum Abenteuer

Mit viel Engagement, Geduld und Unterstützung aus dem ganzen Ort nähert sich ein lange geplantes Projekt in Uthmöden seinem Abschluss. Warum der neue Spielplatz für viele fast schon ein kleines Weihnachtswunder ist.