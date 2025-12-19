Kommunale Wärmeplanung Heizen in Zerbst: Gasanschluss, Fernwärme oder individuelle Lösungen?
Wie dürfen Zerbster in Zukunft noch heizen? Der Abschlussbericht zur Kommunalen Wärmeplanung liefert Antworten für die Stadt und ihre Ortsteile.
Zerbst - Wo ist der Anschluss ans Gasnetz möglich? Wo könnte Fernwärme zum Heizen genutzt werden? Und wo sind auch künftig nur individuelle Lösungen eine Option? Antworten auf diese Fragen liefert die Kommunale Wärmeplanung (KWP), die für die Einheitsgemeinde Zerbst jetzt in gedruckter Form vorliegt.