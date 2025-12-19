Wie dürfen Zerbster in Zukunft noch heizen? Der Abschlussbericht zur Kommunalen Wärmeplanung liefert Antworten für die Stadt und ihre Ortsteile.

Fernwärme ist eine Option für klimaneutrales Heizen, die auch in der Kernstadt Zerbst in Frage kommt. Das ist ein Ergebnis der Kommunalen Wärmeplanung.

Zerbst - Wo ist der Anschluss ans Gasnetz möglich? Wo könnte Fernwärme zum Heizen genutzt werden? Und wo sind auch künftig nur individuelle Lösungen eine Option? Antworten auf diese Fragen liefert die Kommunale Wärmeplanung (KWP), die für die Einheitsgemeinde Zerbst jetzt in gedruckter Form vorliegt.