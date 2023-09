Veranstaltungen in der Börde am 2. und 3. September: Westernshows, Festumzug und Party mit Ryan Paris

Landkreis Börde - Von Vivian Hömke

Wer am Wochenende im Landkreis Börde etwas erleben möchte, hat diesmal die Qual der Wahl. Vor allem rund um Haldensleben ist ordentlich was los.

Westernshows bei den Karl-May-Festtagen

Im Rahmen der Karl-May-Festtage finden am Canyon in Süplingen zwei Westernshows statt – mit kostümierten Westernhelden und echten Büffeln. Die erste Vorstellung beginnt am Sonnabend, 2. September, um 15 Uhr, die zweite Show am Sonntag, 3. September, um 14.30 Uhr. Am Sonnabend gibt es ab 18 Uhr zudem Live-Musik am Saloon, am Sonntag um 12 Uhr ist auch eine Apache-Live-Stunt-Show zu erleben.

Beachvolleyball

Ein Beachvolleyballturnier für Jugendliche und junge Erwachsene ist für Sonnabend auf dem Gelände des Jugendfreizeitzentrums „Der Club“ in Haldensleben geplant. Gespielt wird in gemischten Teams mit jeweils mindestens zwei Frauen. Beginn ist um 11 Uhr. Eine Startgebühr wird nicht erhoben, spontane Anmeldungen sind möglich.

Dolce Vita in Wedringen

Das Dörfchen Wedringen feiert am 2. September sein 935-jähriges Bestehen. Nach einem Nachmittagsprogramm mit Dorfmeisterschaft ab 13.30 Uhr steigt am Abend ab 20 Uhr auch eine große 80er- und 90er-Party. Um 21.30 Uhr tritt der italienische Sänger Ryan Paris auf, der 1983 mit dem Lied „Dolce Vita“ seinen größten Hit hatte. Der Eintritt ist kostenlos.

140 Jahre Feuerwehr Haldensleben

Die Haldensleber Feuerwehr feiert am 3. September ihren 140. Geburtstag. Um 10 Uhr beginnt ein großer Festumzug durch die Stadt. Am Gerätehaus in der Gerikestraße 96a findet ab 11 Uhr ein Tag der offenen Tür statt – mit verschiedenen Ausstellern, einer großen Technikschau, Kinderschminken, Hüpfburg und mehr.

Blasmusik in Oschersleben

Die Evangelische Kirchengemeinde St. Nicolai in Oschersleben lädt für den 2. September zu einer musikalischen Abendandacht mit dem Thema „Bleib bei mir“ ein. Dazu wird das Bläsertrio „Poulenc“ aus Halle erwartet. Die Abendandacht beginnt um 17 Uhr. Nach der Andacht wird eine Fotoausstellung der „Salzländer Nachtfotografierer“ eröffnet.

Celtic Chaos bringen mit ihrer Musik irische Klänge nach Ummendorf. Archivfoto: Maria Manneck

Irische Klänge in Ummendorf

Die Band „Celtic Chaos“ gastiert am Sonnabend, 2. September, im Rahmes des Burgsommerkonzerts in Ummendorf. Sie steht für den wilden Rhythmus der Grünen Insel – irische, schottische und bretonische Klänge, vorgetragen mit einer Vielzahl an Instrumenten, so dass ein knallbuntes, mitreißendes Spektakel auch mit Tänzen und magischen Momenten entsteht. Beginn ist um 20 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf zwölf, an der Abendkasse 15 Euro.