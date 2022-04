Verdacht auf falsche Impfpässe in Apotheke in Haldensleben

Immer wieder tauchen Meldungen von gefälschten Impfpässen in Bezug auf die Corona-Immunisierung auf. Um Fälschungen zu erkennen, können Apotheker mithilfe einer Software die Chargennummer des Impfstoffs überprüfen. Sind in Haldensleben gefälschte Impfpässe im Umlauf?

Haldensleben - Betrugsmaschen, um mit einem gefälschten Impfausweis an ein Impfzertifikat aus der Apotheke zu kommen, gibt es einige. So werden etwa schwer leserliche Unterschriften von Ärzten gefälscht, eine Chargennummer des Impfstoffs erfunden oder gar ein komplett erdachter Impfausweis im Internet gekauft. Doch den Fälschern soll es nun deutlich schwerer gemacht werden: Eine Softwareerweiterung für Apotheken macht nun zumindest das Überprüfen der angegebenen Chargennummer unkompliziert möglich. Fälschern soll so schneller auf die Spur gekommen werden. Wurden damit bereits Impffälscher in Haldensleben enttarnt?