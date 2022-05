Sicherheit Verkehrssicherheitstraining am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium in Weferlingen weist auf Gefahren im Herbst hin

Die kalte Jahreszeit birgt für Auto- und Mopedfahrer viele Gefahren. Gefrorene Scheiben, feuchtes Laub auf den Straßen, tiefstehende Sonne – viele unterschätzen das. Ein Verkehrssicherheitstraining am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium in Weferlingen zeigt, was alles passieren kann.