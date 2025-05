Großer Andrang bei Jubiläumsaktion: Lange Schlangen, spontane Live-Musik vom Nachbarn – was hinter dem Ansturm auf die Pizzeria „Zaza Jasmin“ steckt.

Verlockendes Angebot: Döner-Alarm am Waldring

Imbiss in der Börde

Haldensleben. - Ein kulinarischer Ausnahmezustand herrscht am Dienstag in der Pizzeria „Zaza Jasmin“ am Waldring 109 – direkt neben dem ehemaligen Schleckermarkt. Grund für den Ansturm: ein verlockendes Angebot.