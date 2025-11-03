Christa Merker präsentiert das lange verschollen geglaubte Dokument über die Geschichte der evangelischen Kirche in Calvörde. Neben ihr sind auch ein Modell der Kirche und das Gemälde „Maria mit dem Jesuskind“ zu sehen – Erinnerungsstücke mit besonderer Bedeutung für den Heimatverein.

Foto: Anett Roisch