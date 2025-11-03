weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Haldensleben
    4. >

  4. Frühstück beim Heimatverein: Verschollenes Kirchendokument taucht in Calvörde wieder auf

Frühstück beim Heimatverein Verschollenes Kirchendokument taucht in Calvörde wieder auf

Ein Fund, der bewegt: Jahrzehntelang galt das historische Dokument über die evangelische Kirche in Calvörde als verloren. Nun ist es wieder da – und erzählt Geschichten von Glaube, Mut und Erinnerung.

Von Anett Roisch 03.11.2025, 18:00
Christa Merker präsentiert das lange verschollen geglaubte Dokument über die Geschichte der evangelischen Kirche in Calvörde. Neben ihr sind auch ein Modell der Kirche und das Gemälde „Maria mit dem Jesuskind“ zu sehen – Erinnerungsstücke mit besonderer Bedeutung für den Heimatverein.
Christa Merker präsentiert das lange verschollen geglaubte Dokument über die Geschichte der evangelischen Kirche in Calvörde. Neben ihr sind auch ein Modell der Kirche und das Gemälde „Maria mit dem Jesuskind“ zu sehen – Erinnerungsstücke mit besonderer Bedeutung für den Heimatverein. Foto: Anett Roisch

Calvörde - Zwischen frischen Brötchen, frisch geschlachteter Wurst, duftendem Kaffee und vielen neugierigen Blicken in alte Fotobücher wurde im „Goldenen Löwen“ Geschichte lebendig. Der Heimatverein Calvörde hatte zum Frühstück eingeladen – und zugleich eine kleine, aber feine Ausstellung zur Geschichte der evangelischen und der katholischen Kirche im Ort präsentiert.