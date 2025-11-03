Frühstück beim Heimatverein Verschollenes Kirchendokument taucht in Calvörde wieder auf
Ein Fund, der bewegt: Jahrzehntelang galt das historische Dokument über die evangelische Kirche in Calvörde als verloren. Nun ist es wieder da – und erzählt Geschichten von Glaube, Mut und Erinnerung.
03.11.2025, 18:00
Calvörde - Zwischen frischen Brötchen, frisch geschlachteter Wurst, duftendem Kaffee und vielen neugierigen Blicken in alte Fotobücher wurde im „Goldenen Löwen“ Geschichte lebendig. Der Heimatverein Calvörde hatte zum Frühstück eingeladen – und zugleich eine kleine, aber feine Ausstellung zur Geschichte der evangelischen und der katholischen Kirche im Ort präsentiert.