An Haldenslebens altem Sägewerk in der Althaldensleber Straße ist ein kleiner Schatz versteck. Wer ihn finden will, muss die Augen offenhalten.

Haldensleben. - Ein Kompass oder GPS-Gerät werden schon lange nicht mehr dafür benötigt. Aber eine gut funktionierende Spürnase und ein Smartphone sind von Nöten. Bei der modernen Schatzsuche mit Koordinaten – Geocaching genannt – kann mithilfe eines GPS-fähigen Smartphones die Stadt auf eine neue Art entdeckt werden. In Haldensleben und den Ortsteilen gibt es überall kleine versteckte Schätze zu finden und Aufgaben sowie Rätsel zu lösen. Das alte Sägewerk an der Althaldensleber Straße, der Sportboothafen an der Kronesruhe oder die Bülstringer Straße sind nur einige Standorte, an denen sich Caches, kleine Schätze, befinden. Sowohl im Stadtbild als auch in ländlicheren Ecken können Verstecke gefunden werden. Durch das sogenannte Tracken des eigenen Standortes lassen sich die Verstecke teilweise metergenau anzeigen.