Böses Ende am Himmelfahrtstag. Rettungshubschrauber kommt in Hohenziatz und Lütnitz zum Einsatz.

Lütnitz/Hohenziatz - Schwer verletzt wurden in den vergangenen Tagen zwei Motorradfahrer bei Verkehrsunfällen in Lütnitz und Hohenziatz.

So wurden am vergangenen Freitagabend, 30. Mai, gegen 20 Uhr Polizei und Rettungsdienst zu einem Unfall zwischen Gommern und Möckern gerufen. Nach jüngstem Stand der Ermittlung befuhr ein 20-Jähriger aus Brandenburg an der Havel mit seiner Honda die Bundesstraße 246a von Wallwitz kommend in Richtung Lütnitz, als er auf Grund einer kurzen Unaufmerksamkeit von der Fahrbahn abkam.

Schutzkleidung als Rettung für den Motorradfahrer bei Möckern

Fahrer und Motorrad überschlugen sich mehrfach und kamen erst auf der Grünfläche zum Stillstand. Zeugen berichteten, dass der junge Mann zuvor den Straßen- und Verkehrsverhältnissen entsprechend angepasst gefahren sei.

Der Mann wurde medizinisch versorgt und schwerverletzt mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht, wo er notoperiert wurde.

Laut Polizeibericht verhinderte die gute Schutzkleidung des jungen Mannes Schlimmeres. Mittlerweile sei der Mann auf dem Weg der Besserung.

Schon am Herrentag verunglückte ein Motorradfahrer

Bereits am Himmelfahrts-Donnerstag war in Hohenziatz ein Motorradfahrer so schwer verletzt worden, dass er ebenfalls mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Olvenstedt gebracht werden musste. Laut eigenen Aussagen war der unfallbeteiligte Pkw-Fahrer gegen 20 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Ortsausgang unterwegs, als plötzlich der Motorradfahrer von rechts kommend ungebremst in die Kreuzung einfuhr.

Trotz sofortiger Bremsung sei der Zusammenstoß nicht mehr zu verhindern gewesen.