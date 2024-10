Sinfonisches Musikschulorchester Sachsen-Anhalt Mit Video: Magische Musik und ein Hauch von Harry Potter im Schloss Altenhausen

In Altenhausen proben 80 Kinder und Jugendliche vom Sinfonischen Musikschulorchester Sachsen-Anhalt. Sie wollen ihr Publikum am Sonnabend, 12. Oktober, bei einem Konzert in Halle/Saale verzaubern.