Beim 2. Schrotetal-Beachvolleyball-Cup holen sich „Spike & Shine“ den Pokal. Vorjahressieger „VC Vorglühen“ kann Titel nicht verteidigen.

Von Carina Bosse Aktualisiert: 11.08.2025, 16:42
Das Versorgungsteam der Freibadfreunde hatte für den Hunger alles im Griff.
Foto: Carina Bosse

Niederndodeleben. - Zugegeben, für einen Sprung ins kühle Nass des Familiensportbades hätte es ein paar Grad Celsius wärmer sein können. Doch für die Volleyballer bot das Turnierwochenende um den 2. Schrotetal-Beachvolleyball-Cup in Niederndodeleben beste Spielbedingungen.