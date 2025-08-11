Beim 2. Schrotetal-Beachvolleyball-Cup holen sich „Spike & Shine“ den Pokal. Vorjahressieger „VC Vorglühen“ kann Titel nicht verteidigen.

Das Versorgungsteam der Freibadfreunde hatte für den Hunger alles im Griff.

Niederndodeleben. - Zugegeben, für einen Sprung ins kühle Nass des Familiensportbades hätte es ein paar Grad Celsius wärmer sein können. Doch für die Volleyballer bot das Turnierwochenende um den 2. Schrotetal-Beachvolleyball-Cup in Niederndodeleben beste Spielbedingungen.