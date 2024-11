Von VS

Wegen der Bauarbeiten für das künftige Rolandhaus ist die Magdeburger Straße in Haldensleben wochenlang gesperrt. Das soll sich nun ändern. Wann die Vollsperrung aufgehoben wird.

Vollsperrung der Magdeburger Straße in Haldensleben wird vorerst aufgehoben

Seit Juni 2024 ist die Magdeburger Straße in Haldensleben gesperrt.

Haldensleben - Die Vollsperrung der Magdeburger Straße in Höhe Rolandhaus wird ab Dienstag, 5. November, vorerst aufgehoben. Das teilt die Stadtverwaltung Haldensleben mit.

Voraussichtlich ab 16 Uhr können Autofahrer an diesem Tag die Baustelle wieder passieren – allerdings nur halbseitig: Der Verkehr wird per Ampelanlage geregelt.

Auch zwischen Rähm und Holzmarkt ist die Magdeburger Straße dann wieder in beide Richtungen befahrbar. Die Einbahnstraßenregelung in der Burgstraße, mit Freigabe in Richtung Innenstadt, bleibt jedoch weiter bestehen.

Die Magdeburger Straße ist aufgrund der Bauarbeiten am neuen Roland im Bereich Markt und Marienkirchplatz seit Juni voll gesperrt.