Ballerina Lissi B. Diaz bringt internationales Flair in die Kreisstadt. Die gebürtige Kubanerin unterstützt nun das Team der Kulturfabrik in der Kunstgalerie und plant einen Kindertanzkurs.

Haldensleben. - Mit Lissi B. Diaz hat die Kulturfabrik in Haldensleben nicht nur eine neue Mitarbeiterin für die Kunstgalerie gewonnen. Die 38-Jährige Kubanerin ist zudem professionell ausgebildete Ballerina. Zwei Tanzworkshops mit Kindern in den Sommerferien kamen offenbar so gut an, dass ab Herbst ein regelmäßiger Kurs angeboten werden soll. Aber wie verschlug es Lissi B. Diaz eigentlich von Havanna nach Haldensleben?