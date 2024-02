Um Ärzte zu entlasten, hat der Bundesgesundheitsminister vorgeschlagen, einige Untersuchungen an Apotheken auszulagern. Wie gehen Apotheker in Haldensleben damit um?

Vorsorgeuntersuchungen in Apotheken: Wie ist die Situation in Haldensleben?

Haldensleben - Vorsorge ist für die eigene Gesundheit wichtig. Nur: Viele Arztpraxen sind überlastet. Unter anderem deswegen hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) vorgeschlagen, solche Untersuchungen an Apotheken auszulagern. Der Vorstoß zog heftige Kritik nach sich – sowohl von Ärzte- als auch von Apothekerverbänden. Allerdings bieten Apotheken zum Teil bereits Vorsorgeuntersuchungen an. Auch in Haldensleben. Was halten die Apotheker vor Ort von Lauterbachs Vorschlag?