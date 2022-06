Wahl: Frank Schünemann möchte ohne Dienstwagen ins Haldensleber Bürgermeisteramt

Haldensleben - Der unabhängige Bürgermeisterkandidat Frank Schünemann versucht es schon zum zweiten Mal als Bürgermeister in seiner Wahlheimat. Schon vor sieben Jahren trat er zur Wahl an. Damals scheiterte er, und auch dieses Mal stand das potenzielle Amt schon wieder auf der Kippe. Nach dem Wahlforum wollte er seine Kandidatur zurückziehen – zu spät. Rechtlich war das zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. „Der Auftritt beim Wahlforum war unglücklich. Es war ein schlechter Auftakt in den Wahlkampf. Aber nach kurzer Bedenkzeit war mir klar, dass ich meine Unterstützer nicht so enttäuschen kann. Die Unterschriften, die sie mir gegeben haben, sind ja auch ein Auftrag“, sagt Schünemann.