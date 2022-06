Wahl: Patrick Siegel möchte mehr Freizeitangebote in Haldensleben

Haldensleben - Patrick Siegl hat es zurück in seine Heimat verschlagen. Nach mehreren Jahren bei der Bundespolizei, etwa in Halle, möchte sich Siegl in seiner Heimatstadt als Bürgermeister bewähren. Der Einzelbewerber will „altes bewahren“ und sieht Digitalisierung nicht als das Allheilmittel für Haldensleben.