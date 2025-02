Landratswahl am 16. März Wahlforum in Haldensleben: Wer wird der nächste Landrat in der Börde?

Am 16. März entscheidet sich, wer in den nächsten sieben Jahren Landrat in der Börde wird. In einem Wahlforum haben sich die drei Bewerber den Fragen von Moderator Stephan Michme und der Bürger gestellt. Das sind die Kandidaten.