Haldensleben. - Noch ist die Skulptur schneeweiß. In den kommenden Wochen wird der Magdeburger Künstler Max Grimm jedoch allerhand Farbe auf die lebensgroße und detailgetreue Nachbildung des „Reitenden Rolands “ und einige weitere in kleinerem Maße bringen.

Angefertigt wurde die limitierte Edition des Wahrzeichens der Stadt Haldensleben von einer Thüringer Firma im Zuge der geplanten Ausstellung „Märchenwald“ in der Kulturfabrik. Initiiert hat sie der Haldensleber Martin Kühnel. Nun sind die Skulpturen im Magdeburger Atelier von Max Grimm eingetroffen. Insgesamt seien drei lebensgroße und 50 kleinere Rolande angefertigt worden, einen Teil davon gestaltet Max Grimm.

Neben den Reitenden Rolanden präsentiert der Künstler in Rahmen der Ausstellung auch Objekte, Grafiken und Leinwandarbeiten – insgesamt können etwa 80 Exponate bestaunt werden. Die Vernissage findet am Sonntag, 15. September, ab 15.09 Uhr statt.

Der Erlös aus dem Verkauf der Reitenden Rolande soll an den gemeinnützigen Verein Second Chance for Second Life gehen.