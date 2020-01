Paula Schütze (von links), Selma Daniel und Mia Schulz verschenken selbst gebackene Plätzchen an alle, die für die hilfebedürftigen Tiere in Australien Geld spenden. Foto: Berit Möhring

Zwei Mädchen aus Bösdorf wollen von Feuer bedrohten Tieren in Australien helfen. Sie sammeln Geld.

Bösdorf l Australien steht vielerorts immer noch in Flammen. Seit Wochen wüten aggressive Feuer in weiten Teilen des Landes. Bilder verzweifelter Einwohner, die alles verloren haben, sowie geschwächter Tiere, die ums Überleben kämpfen, dominieren in den Schlagzeilen auf der ganzen Welt. Auch Mia Schulz (12 Jahre) und Selma Daniel (11) aus Bösdorf sowie Paula Schütze (10) aus Lockstedt hatten die Bilder im Fernsehen gesehen und beschlossen, im Besonderen den Tieren zu helfen.

Mia plante wegen der Buschbrände mit ihren Freundinnen eine Spendensammel­aktion. Die Mädchen wollen in erster Linie Geld für die verletzten Tiere sammeln. Die Freundinnen backten Kekse. Sie gingen dann in Bösdorf und in Lockstedt von Tür zu Tür, klingelten, um für Spenden zu bitten. Als Dankeschön verteilten die Schülerinnen dann die frisch gebackenen Kekse.

Spenden für Koalas

„Die Spenden sind für die Koalas. Wir wollen mit dem Geld die Tiere retten“, erklärt Mia. Selma ergänzt: „Vielleicht schließen sich noch andere Kinder unserer Sammelaktion an.“ Paula berichtet stolz: „Wir haben 144 Euro zusammen bekommen. Mias Mama wird das Geld auf das Spendenkonto der World Wide Fund For Nature einzahlen.“ Berit Möhring, die Mutter von Selma, erklärte: „Die drei Mädchen werden die Aktion noch fortsetzen und hoffen, dass sich in anderen Orten auch noch Nachahmer finden!“

Der WWF Australien arbeitet eng mit Wildtier-Rettungskräften in New South Wales zusammen, wo die Feuer bislang am schlimmsten wüten. Sobald alles gelöscht ist, wollen die Naturschützer alles dafür tun, die Wälder und den Lebensraum der Tiere wiederherzustellen“, weiß Selma. Die Kinder haben nun auch noch in Lockstedt weiter gesammelt. „So konnten wir insgesamt 275 Euro auf das Konto der WWF einzahlen“, sagten Dana Schütze, Mutter von Paula und Nadja Schulz, die Mutter von Mia.