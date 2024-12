Ivenrode - Mit einem besonderen Geschenk kann der Förderverein der Kindertagesstätte „Waldspatzen“ in Ivenrode aufwarten. Einem großen Wunsch der Erzieherinnen entsprechend, konnte ein nagelneuer, hypermoderner Krippenwagen angeschafft werden.

Der „E-Turtle Kinderbus“ – ausgestattet mit einem sicheren Gurtsystem – bietet sechs Kindern Platz. Das Besondere: Er kann elektronisch gesteuert werden und ist speziell für den Einsatz auf unebenen Waldwegen entwickelt worden. Genau richtig also für die „Waldspatzen“, für die Exkursionen und Waldtage zum pädagogischen Konzept gehören. Ausflüge in den Wald und viel Bewegung an der frischen Luft gehören in Ivenrode zum Tagesprogramm.

Moderner Elektro-Antrieb

Das leicht zu manövrierende Gefährt ermöglicht es auch den Jüngsten, ohne Entfernungseinschränkungen am Naturerlebnis teilzuhaben. Der Elektromotor des „E-Turtle“ wird von einem Akku angetrieben, der an normalen Steckdosen leicht aufladbar ist.

Kita-Leiterin Ines Zawierucha und ihr Team sind begeistert, auch wenn sie sich erst einmal an die Abläufe und Handhabungen des Kinderbusses gewöhnen müssen. Das Hightech-Gefährt lässt sich mit etlichen Handgriffen steuern, die ähnlich wie beim Autofahren erst einmal in Fleisch und Blut übergehen müssen. Der neue Krippenwagen ersetzt das alte Modell, das durch eine behäbige Handhabung auf unebenen Wegen sehr schwer vorwärts zu bewegen war. Mit dem „E-Turtle“ steht dem Walderlebnis mit all seinen Sinnen nichts mehr im Wege.

Förderverein hilft seit 2016

Der Förderverein der Kita unterstützt die Einrichtung seit 2016, vor allem bei der Beschaffung von Spiel, Lern- und Arbeitsmaterialien. Er schließt finanzielle Lücken, wo die öffentlichen Mittel der Verbandsgemeinde Flechtingen als Träger der Kinderbetreuung nicht ausreichen. „Der neue Krippenwagen markiert einen Meilenstein unserer Vereinsarbeit“, erklärt Vorstand Elisabeth Leidiger. Dass die Anschaffung mit rund 5.000 Euro überhaupt gestemmt werden konnte, ist der Kreissparkasse Börde, der Rohde und Partner GbR, der Lauenroth Industrieservice GmbH und weiteren Unternehmen aus der Region zu danken.

Viele Dorfbewohner hatten sich ebenfalls an einer Spendensammlung im Vorfeld beteiligt, und auch eine Paypal-Spendenaktion war online initiiert worden, um die doch stolze Summe für den Kinderbus aufbringen zu können.

Die Ivenröder freuen sich immer, wenn die „Waldspatzen“ vom Ortsrand im Dorf spazieren gehen oder gar bei ihnen für ein Ständchen zu Besuch sind, wenn Geburtstage oder Jubiläen anstehen. „Die Entfernung zum Dorf legen wir jetzt mit dem neuen Gefährt mühelos zurück“, versichert Ines Zawierucha.