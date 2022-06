Warum die Grundschulen in Haldensleben keine Luftfilter bekommen

Haldensleben - Je besser und reiner die Luftqualität ist, desto geringer fällt eine mögliche Ansteckung mit dem Coronavirus aus. Um die Raumluft zu verbessern, will das Land in Beschaffung und Installation von Kohlendioxid-Messgeräten, auch C02-Ampeln genannt, investieren und den Bildungseinrichtungen in Sachsen-Anhalt zur Verfügung stellen. Des Weiteren sollen Luftfilter künftig für bessere Luft in den Klassenzimmern sorgen. Doch in Haldensleben ziehen vorerst keine der beiden Geräte ein, denn bisher fehlt die Zusage für Fördermittel.