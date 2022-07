Warum in Haldensleben seltener gemäht wird

In Haldensleben wird seltener gemäht. Das bleibt von den Bürgern nicht unbemerkt. Die Akzeptanz für die vermeidliche Unordnung ist nicht sehr groß, obwohl die Stadt, nicht nur, aber auch deswegen, ausgezeichnet wurde. Doch warum wird überhaupt seltener gemäht? Und welche Bereiche sind davon betroffen?

Blühwiese am Rolandgarten in Haldensleben. Die Stadt wurde für ihr Engagement zum Thema Naturschutz ausgezeichnet.

Haldensleben - Naturschutz finden erst einmal die meisten Menschen gut. Zumindest bis zu dem Punkt, an dem sie mitbekommen, was das konkret für ihre Stadt – also Haldensleben – heißt. Nämlich zum Beispiel, dass seltener gemäht wird.