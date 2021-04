Was das Online-Lexikon Wikipedia über Haldensleben weiß und was nicht

Haldensleben

Geschichte, Einwohner, Wappen, Sehenswürdigkeiten – Wikipedia hält vermeintlich alles bereit, was Haldensleben ausmacht. Und zwar seit dem Jahr 2015, denn da wurde die Stadt erstmals in der weltweit größten Online-Enzyklopädie statistisch erfasst. Doch was weiß Wikipedia über Haldensleben?

„Wikipedia ist keine verlässliche Quelle“, ist einer der eindringlichsten Hinweise, die Lehrer ihren Schülern bei der Suche nach Fakten im Internet mitgeben. Trotzdem wird die scheinbar allwissende Online-Enzyklopädie von Schülern, Studierenden als auch Erwachsenen in sämtlichen Berufen häufig genutzt, um sich einen ersten Überblick über ein Thema zu verschaffen. Das Online-Lexikon bietet schließlich geballte nützliche Informationen auf einen Blick.

Das Prinzip von Wikipedia ist einfach: Jeder kann die Einträge auf der Webseite verändern oder ergänzen. Es können aber auch jederzeit neue Beiträge verfasst werden. Seit Haldensleben bei Wikipedia vertreten ist, zählt das Online-Lexikon insgesamt über 200.000 Aufrufe des Eintrags über die Stadt. Das bedeutet, dass sich knapp 3000 Leser im Monat für den Eintrag interessieren und täglich rund 100 Menschen die Seite aufrufen. Im vergangenen Jahr haben laut der Wikipedia-Statistiken rund 33.000 Interessenten sich dort über Haldensleben belesen – das sind immerhin mehr Aufrufe als es Einwohner in der Stadt gibt.

Informationen sind oftmals veraltet

Am 26. März diesen Jahres wurde der Artikel über Haldensleben zuletzt aktualisiert. Oftmals ist das gerade in Sachen Sehenswürdigkeiten auch nicht zwingend notwendig - immerhin bleiben diese meist über Jahrzehnte am gleichen Ort und haben keine wechselvolle Geschichte. Doch es gibt einige andere Themen, wo eine gewisse Aktualität notwendig wäre.

Ein Beispiel ist das Thema Einwohnerentwicklung. Dort verwendet die Online-Plattform mit 19.143 Einwohnern die Zahlen von 2019 und verweist auf das Statistische Landesamt als Quellenangabe. Laut der Statistik der Haldensleber Stadtverwaltung waren es 2020 jedoch 19.662 Einwohner - und damit 519 mehr als bei Wikipedia angegeben. Unterm Strich zählte die Stadtverwaltung für Ende 2020 übrigens insgesamt vier Bewohner mehr als zu Jahresbeginn.

Auch in der Rubrik „Stadtentwicklung“ ist der Wikipedia-Eintrag stark veraltet. Die Stadtentwicklung endet in dem Wikipedia-Beitrag im Jahr 2014 – für die Leser dieses Beitrags, die sich über die Stadt informieren wollen, wären aktuelle Themen und Aktionen im Stadtleben demnach nicht verfügbar.

Denn seit dem Jahr 2014 hat sich beim Thema Stadtentwicklung einiges getan. So wird beispielsweise das gemeinhin als Schandfleck der Stadt bezeichnete Rolandkaufhaus Ende 2021 abgerissen, die Hagenstraße erhält mit neuen Möbeln ein modernes Antlitz und die Sanierung des Schlosses Hundisburg ist von außen bereits deutlich sichtbar.

Historisches über Haldensleben auch online

Wer sich für die Geschichte Haldenslebens oder alte Stadtansichten interessiert, wird im Internet auch an anderer Stelle fündig. Zum einen bündelt die Facebook-Gruppe „Ansichten aus Haldensleben“ viele Informationen über die Historie der Stadt und tauscht sich auch regelmäßig darüber aus. Des Weiteren trägt die Haldensleberin Doris Warnecke auf der Internetseite www.zeitreise-haldensleben.com sämtliche Zeitungsberichte aus den letzten Jahrzehnten zusammen - ein Fundus für Geschichtsinteressierte.

Doch nicht nur das Stadtleben ist im Wikipedia-Eintrag etwas veraltet, auch die Rubrik „Gesundheitswesen“ ist im Wikipedia-Beitrag stehengeblieben - hier wurde der Bericht zuletzt im Jahr 2013 erweitert. Das ist gerade in Anbetracht der Corona-Pandemie, die den medizinischen Bereich seit über einen Jahr wesentlich verändert, ein wichtiges Thema. Wie steht es um die Gesundheitsversorgung? Wo kann ich mich hinwenden, wenn ich Fragen zur Corona-Pandemie habe? Welche Einschränkungen gibt es? Fragen, die Wikipedia offenbar nicht beantworten kann - dafür aber die Behörden vor Ort.

Der umfangreiche Wikipedia-Eintrag stammt nicht von einer Person allein, sondern insgesamt haben bisher schon 196 Autoren mitgewirkt: Manche nahmen nur kleine grammatische Korrekturen vor oder verbesserten die Wortwahl, während anderen Autoren mit über 1000 Zeichen den Eintrag maßgeblich erweiterten.

Diskussionen um die Wahrheit

Natürlich kann ein Eintrag, bei dem viele verschiedene Menschen mit diversen Interessen aus unterschiedlichen Generationen ihr Wissen zusammentragen, bereichern – doch es kann auch kontraproduktiv sein. Nicht alles, was dort geschrieben wird, muss mit Quellen belegt werden. Die Autoren sind dazu angehalten, seriöse Quellen zu nutzen und somit interessante Beiträge zu verfassen. „Ziel des Enzyklopädieprojektes ist die Zusammenstellung bekannten Wissens“, formuliert Wikipedia selbst den Anspruch an die Autoren.

Aber zwischen der eigenen Empfindung eines Ereignisses und den wahren Begebenheiten klafft oftmals eine Lücke. Deshalb gibt es viele Korrekturen und Diskussionen unter den Wikipedianern, die in einem virtuellen Forum ausgetauscht werden. Oftmals geht es manchmal um Lappalien, manchmal aber auch um handfeste Meinungsverschiedenheiten.